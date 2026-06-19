Киевский режим атаковал Севастополь: сбиты два беспилотника

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 19 июня, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в Севастополе. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В 5.56. в Севастополе объявили воздушную тревогу. В 6.05 губернатор сообщил, что в городе-герое военнослужащие отражают атаку ВСУ. В Севастополе работало ПВО и мобильные огневые группы.
«Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», – написал Развожаев.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он попросил севастопольцев покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Берегите себя!», – заключил глава Севастополя.
В 6.25 в городе объявили отбой воздушной тревоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 555 беспилотников