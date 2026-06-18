Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 555 беспилотников

БПЛА также нейтрализовали над Азовским морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 18 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 555 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о дронах самолетного типа. Часть БПЛА сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ПВО сбили беспилотники над Крымом, Черным и Азовским морями