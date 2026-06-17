ПВО сбили беспилотники над Крымом, Черным и Азовским морями

ПВО сбили 27 беспилотников над российскими территориями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14:00 до 20:00 17 июня над российскими регионами средствами ПВО уничтожено 27 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 72 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 9:00 до 14:00 над Республикой Крым, Краснодарским краем, акваторией Черного моря и еще девятью регионами страны.