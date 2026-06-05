Ждать проезда приходится более двух часов. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Курортный сезон официально начался с 1 июня. Отдыхающие уже начинают потихоньку приезжать в Крым, а некоторые заранее бронируют номера в отелях и гостевых домах на берегу моря. Но в этом году планы немного пришлось изменить из-за дефицита топлива. Так как заправиться на местных заправках не так уж и просто, некоторые решили выехать на материк. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 5 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 5 июня 2026 года

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит лишь одна сторона проезда – машины стоят в очереди со стороны Керчи. Проезда ожидают 620 машин. Ждать приходится более двух часов.

- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания - более 2 часов, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 13:00.

На данный момент затор составляет около шести километров. При этом со стороны Тамани проезд остается полностью свободным. По словам водителей в чатах автомобилистов, «проскочить» мост можно за 7-10 минут.

Пробка на Крымском мосту 5 июня 2026 года

По информации оперштаба, проехать без пробок и долгого времени ожидания перед постом на ручной досмотр сейчас можно ночью и утром. Примерно до 10 часов там вовсе нет пробок. Машины начинают скапливаться ближе к 11-12 утра. Как пишут водители и пассажиры в чате Крымского моста, многие выезжают для того, чтобы заправить автомобили. Особенно удобно поехать на материк тем, кто живет в восточной части Крыма.

Напомним, вчера пробка перед мостом с обеих сторон составляла около 10 километров. Досмотра ожидали больше 800 машин.

Что происходит с бензином в Крыму 5 июня 2026 года

С сегодняшнего дня свободная продажа топлива остановлена в каждом городе полуострова. Весь полученный бензин распределяют строго по талонам. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, такая мера вызвана нехваткой горючего и направлена на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем. При этом заправиться можно лишь при наличии заранее купленных талонов. В таком случае бензин отпускается только по 20 литров на одну машину.

В Севастополе приняты те же меры, что и по всему Крыму. Губернатор Михаил Развожаев объяснил ситуацию проблемами с логистикой, так как некоторые бензовозы просто не могли въехать в город. Также он напомнил, что во время воздушной тревоги АЗС не работают.

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