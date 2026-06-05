Не просто новый квартал, а сценарий жизни: какие новшества из Китая позволяют выживать строительным проектам в кризис

Фото: ГК «Крафт Девелопмент»

Строительная сфера - это многогранный процесс и сложная наука, где учитываются интересы и застройщиков, и будущих новоселов.

ПОЕЗДКА ЗА БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ

Особых успехов в этой отрасли достигли в Китайской Народной Республике, но с 2021 года рынок недвижимости этой страны переживает серьезный кризис.

- Известны его причины: масштабное строительство под доступные кредиты привело к необоснованному росту стоимости, который не отвечает возможностям реальных покупателей. Когда государство перекрыло поток дешевых денег, стала очевидной закредитованность застройщиков и покупателей, а также перепроизводство жилья, - рассказала Юлия Смирнова, управляющая Группы компаний «Крафт Девелопмент».

Юлия Смирнова

Российский эксперт и ее команда, побывав в Китае, изучила лучшие решения иностранных коллег, которые помогают им выходить из сложной ситуации.

- Безусловно, между рынками Китая и России есть существенные различия, но ряд тенденций совпадает: высокая зависимость строительной отрасли от доступности кредитов, рост долговой нагрузки и объемов строительства, которые опережают платежеспособный спрос.

КРЕАТИВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Важно скорректировать работу сейчас, чтобы избежать возможного спада в будущем.Поездка показала, что в премиальном и бизнес-сегменте китайского рынка модель образцового жилого комплекса признали устаревшей. Речь идет о стандартном наборе: коммерческие помещения на первых этажах, детский сад и школа во дворе.

В Поднебесной одновременно возводят жилые кварталы и создают креативные общественные пространства: контактные зоопарки, детские сады не только для детей, но и для домашних животных, студии для игры на музыкальных инструментах, клубные игровые зоны, тренажерные залы для гольфа, отдельные залы для чайных церемоний. В парковых зонах с множеством искусственных водоёмов высаживают крупномерные 20-летние деревья. При этом эко-районы имеют комфортную транспортную доступность до более урбанистичных частей города.

- Наши китайские коллеги практикуют строгую закрытую клубность инфраструктуры для жильцов, и при этом ее разнообразие просто поражает. Комплексное развитие территории - это не просто застройка, а уникальный сценарий жизни в конкретном квартале, который предлагается покупателям, и это главный козырь в конкурентной борьбе.

Фото: ГК «Крафт Девелопмент»

ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

Особого внимания заслуживает алгоритм работы китайских девелоперов. Сначала они возводят два-три этажа жилых высоток, затем создают «под ключ» клубную инфраструктуру и общественные зоны. И только после этого устраивают «смотрины» для потенциальных покупателей - показывают товар лицом, продолжая строить верхние этажи. Так они завоевывают доверие клиентов, демонстрируя готовую инфраструктуру уже на начальной стадии застройки.

- Мне отрадно, что по своей сути эти уроки полностью соответствуют идеологии и философии нашей компании. Теперь же мы отшлифуем эту концепцию до идеала. Станем еще сильнее и устойчивее

СПРАВКА КП

Группа компаний «Крафт Девелопмент»специализируется на строительстве и эксплуатации коммерческой и жилой недвижимости на Крымском побережье. За 12 лет работы компании реализовано около полумиллиона квадратных метров недвижимости.