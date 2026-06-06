Пострадавшие в результате атаки ВСУ в Севастополе получили осколочные ранения легкой степени Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе днем 6 июня террористы киевского режима предприняли очередную попытку атаки. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 июня 2026 года

Военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Всего сбито 8 беспилотных летательных аппаратов в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны.

Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС - им предстоит обезвредить неразорвавшуюся боевую часть со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе - точечные повреждения: разбиты несколько окон, поврежден балкон и стена в квартире.

Последствия второй атаки ВСУ на Севастополь 6 июня 2026

В 16:57 губернатор губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении очередной атаки. Было сбито еще 16 вражеских дронов.

Повреждены окна в четырех многоквартирных домах. В нескольких районах горела трава от обломков, возгорания потушены.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Севастополь 6 июня 2026 года

В результате первой атаки пострадали двое мужчин. Один во время инцидента находился на улице, другой — в своем частном доме в СНТ. У обоих осколочные ранения легкой степени.

В результате второй атаки пострадали еще два человека. Это мужчина и женщина, они также получили осколочные ранения легкой степени.

- Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112, - подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

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