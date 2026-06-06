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Происшествия6 июня 2026 14:41

Один в тяжелом состоянии: в больнице находятся шесть человек, пострадавших при атаке БПЛА на Симферополь

В больнице остаются шестеро пострадавших при атаке БПЛА на Симферополь
Ирина ГЕРЦ
Пострадавших от атаки в больнице навестил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт. Фото: уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ

Пострадавших от атаки в больнице навестил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт. Фото: уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ

Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА на Симферополь, состояние одного оценивается как тяжелое. Об этом в своем канале в МАХ сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее просьбе пострадавших навестил омбудсмен Крыма Александр Штехбард.

Одна женщина уже выписана и проходит лечение в домашних условиях. Все пострадавшие - сотрудники резервных вагонов депо железнодорожной станции Симферополь.

- Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, однако все они получают необходимую медицинскую помощь, — отметила Лантратова.

По словам уполномоченного по правам человека в России, согласно информации крымских властей, пострадавшим выплатят компенсации в размере от 200 до 600 тысяч рублей - в зависимости от тяжести полученных травм. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей.

- Мы остаемся на связи с каждой семьей и будем сопровождать их столько, сколько потребуется, - заключила Яна Лантратова.

Напомним, при атаке террористов киевского режима на крымскую столицу в ночь с 3 на 4 июня погибли три человека, еще семеро получили ранения. Удар был нанесен по нежилым объектам Симферополя.

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