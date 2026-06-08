Вернуть купленные билеты можно без комиссии Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ночных ударов со стороны ВСУ движение поездов по Крымской железной дороге временно приостановлено. Сесть на поезд, следующий на материк, сегодня можно только в Керчи, а уехать из Керчи в Симферополь – на автобусе. Для пассажиров с билетами на руках организовали подвоз автотранспортом. Рассказываем все о ситуации с задержкой поездов в Крым и обратно 8 июня 2026, и как сесть на поезд в Керчи.

Движение поездов по Крымской железной дороге временно приостановлено. Все поезда по направлению из Крыма 8 июня отправляются из Керчи. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Сотрудники компании дежурят на вокзалах и координируют отправку пассажиров автобусами - всех, у кого билеты на поезд, организованно доставляют на ж/д станцию «Керчь-Южная».

- Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов, - сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

С вокзала Симферополя пассажиров поездов автобусами доставляют в Керчь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Так, пассажиры поезда №92 Севастополь - Москва, который отправился из города-героя вечером 7 июня, утром первыми выехали в Керчь. Также из Симферополя выедут пассажиры поездов №174 Евпатория – Москва (отправлением 7 июня) и №98 Симферополь – Москва, который должен был отправиться в путь ночью 8 июня.

Во второй половине дня организованно выехать в Керчь и сесть на поезд смогут пассажиры поездов №316 Симферополь-Адлер (автобус отправится в 12:30), №25 Симферополь - Минеральные Воды и №27/28 Симферополь – Москва (отправление из столицы Крыма планируется по графику, в 17.10).

Поезда по направлению в Крым также следуют до Керчи 8 июня 2026. Далее пассажирам предстоит пересадка на автобус до Симферополя. Таким образом уже отправились в центр Крыма пассажиры поездов №77 Санкт-Петербург – Симферополь и №7 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 6 июня, а пассажиры поезда №068 Москва-Симферополь прибыли до станции назначения.

В Министерстве транспорта республики сообщили, что для перевозки пассажиров поездов снимают с маршрутов часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском.

- Пассажиры поездов №316, №226, №92, №174 будут доставляется из Керчи в Симферополь автобусами, - сообщили в Минтрансе.

Автобусы отправляются в соответствии с расписанием поездов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Задержка поездов в Крым 8 июня 2026: составы остановлены

Пять поездов, следующих в Крым, остановлены в пути 8 июня 2026. Это пассажирские составы №316 Адлер – Симферополь (отставание от графика составляет 6,5 часов), №025 Минеральные Воды – Симферополь (задержка 5 часов), №092 Москва – Севастополь (задержка 5 часов), а также №173 Москва – Евпатория (задержка 4 часа) и №028 Москва – Симферополь (задержка 3,5 часа).

Задержка поездов из Крыма 8 июня 2026: отставание от графика до 10 часов

Предварительное время задержки составов в пути публикует компания-перевозчик. Максимальное отставание от графика у поезда №92 Севастополь – Москва - 10 часов. Также поезд №174 Евпатория – Москва задерживается на 9,5 часов, №98 Симферополь – Москва -7,5 часа, №184 Севастополь – Мурманск – задержка 9 часов.

Ожидаемое время прибытия на станцию пассажирам сообщают начальники поездов.

Продажа билетов на поезда в Крым 8 июня 2026: можно ли купить

На ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни, продажу билетов приостановили.

Вернуть купленные билеты можно без комиссии.

Как ходят пригородные поезда в Крыму 8 июня 2026

По техническим причинам движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой временно приостановлено, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Все электрички по маршруту Евпатория - Симферополь следуют до станции Яркая. От Яркой до Симферополя и обратно организован подвоз пассажиров автобусами.

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