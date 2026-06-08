На набережной завершают строительство ротонды Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ротонда на набережной Алушты - это одна из излюбленных фотозон курортного города.

Каждый турист снимался на фоне достопримечательности, мечтая вернуться на ласковые пляжи Южного берега Крыма. Уезжая из Алушты, к ней шли прощаться, а возвращаясь - шли здороваться.

Но вот незадача: лето нагрянуло, курортный сезон пришел, а визитка все еще в строительных лесах. Даже в выходной день вокруг колонн хлопочут люди с кисточками и шпателями в руках. Туристы в легком замешательстве - ни «здравствуйте» сказать, ни «до свидания», ни тебе фото.

Туристы делают фото на память у арки с искусственными цветами Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но свято место пусто не бывает. И возле фонтана, что в нескольких десятках метров от стройки, появилась арка, щедро украшенная аляповатыми искусственными цветами.

Новая локация, конечно, не полноценная компенсация той, что еще в работе, но чем богаты - тому и рады.

- Последние лет десять каждый год приезжаем в Алушту и обязательно всей семьей фотографируемся возле ротонды. Жаль, что в этот раз пришлось сломать традицию. Остается надеяться, что на следующее лето все будет в порядке, - поделилась с КП-Крым Тамара из Москвы.

Объект обещают сдать в ближайшее время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ротонду экскаватор снес с лица земли еще в начале марта по уважительной причине — обветшала и может запросто свалиться кому-то на голову, все-таки 1951 года постройки. Подрядчик клятвенно обещал выстроить новую достопримечательность, которая точь-в-точь повторит порушенную, к 31 мая 2026. Но как-то не срослось. Изначально на реставрацию выделили 10 миллионов рублей, но подрядчик заявил, что каркас колонн полностью проржавел, основание разрушилось, и реставрация невозможна, а стоимость работ выросла в несколько раз.

В городской мэрии особой беды в задержке сдачи ротонды не видят.

- Все уже готово. Специалисты докрашивают, чтобы она была бело-белая. Просто дождливая погода задержала сдачу объекта, - рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации.

Цветочная же арка осталась еще со Дня города, который отмечали 31 мая.

Тогда красную ленточку на ротонде не удалось перерезать, вот и теперь ее открытие наметили на другую праздничную дату.

- В День России, 12 июня, все будет готово, - заверили в мэрии.

Действительно, гостям и жителям Алушты особо предаваться печали не стоит: набережную в городе с горем пополам все-таки достроили, вот и ротонда на подходе. Куда хуже ситуация в Коктебеле, где возведение новой набережной затянулось настолько, что власти уже несколько раз называли сроки сдачи, но все мимо.

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