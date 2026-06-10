Повреждена историческая медная кровля: последствия атаки ВСУ на Панораму в Севастополе

Повреждения в Панораме Севастополя, атакованной киевским режимом, – это огромная утрата, но все ее материалы оцифрованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо. Случившееся расследует Следственный комитет России. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
В настоящее время ликвидация последствий атаки продолжается.
«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна. Полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Уничтожено внутреннее убранство Панорамы, серьезно пострадал предметный план», – рассказал Развожаев.
Севастопольский губернатор напомнил о заявлениях украинской пропаганды о том, что киевский режим наносит удары якобы только по военным объектам. Однако, как подчеркнул Развожаев, случившееся показало настоящую цель таких атак.
«Беспилотник прицельно бил в один из главных символов Города-Героя», – добавил он.
Губернатор назвал пожар крайне сложным. Дело в том, что кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Кроме того, загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.
«Особенно тяжело сегодня сотрудникам музея. Многие встретили это утро здесь. Для людей, посвятивших Панораме годы своей жизни, произошедшее стало личной трагедией», – добавил Развожаев.
Губернатор добавил, что все материалы оцифрованы. Кроме того, сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, которые спасли в годы Великой Отечественной войны и прошли реставрацию.
«Завтра два таких фрагмента представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35», – заключил Развожаев.
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