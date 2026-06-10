Повреждена историческая медная кровля: последствия атаки ВСУ на Панораму в Севастополе

Ликвидация последствий атаки продолжается. Фото: кадр видео пресс-службы правительства Севастополя

Повреждения в Панораме Севастополя, атакованной киевским режимом, – это огромная утрата, но все ее материалы оцифрованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо. Случившееся расследует Следственный комитет России. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Последствия атаки ВСУ на Панораму в Севастополе

В настоящее время ликвидация последствий атаки продолжается.

«Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна. Полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Уничтожено внутреннее убранство Панорамы, серьезно пострадал предметный план», – рассказал Развожаев.

Фото: кадр видео пресс-службы правительства Севастополя

Севастопольский губернатор напомнил о заявлениях украинской пропаганды о том, что киевский режим наносит удары якобы только по военным объектам. Однако, как подчеркнул Развожаев, случившееся показало настоящую цель таких атак.

«Беспилотник прицельно бил в один из главных символов Города-Героя», – добавил он.

Губернатор назвал пожар крайне сложным. Дело в том, что кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Кроме того, загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.

«Особенно тяжело сегодня сотрудникам музея. Многие встретили это утро здесь. Для людей, посвятивших Панораме годы своей жизни, произошедшее стало личной трагедией», – добавил Развожаев.

Фото: кадр видео пресс-службы правительства Севастополя

Губернатор добавил, что все материалы оцифрованы. Кроме того, сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, которые спасли в годы Великой Отечественной войны и прошли реставрацию.

«Завтра два таких фрагмента представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35», – заключил Развожаев.

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