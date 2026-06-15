Очередная атака киевского режима: над Крымом сбили беспилотники

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 15 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 123 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается. БПЛА также нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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