Киевский режим пытался атаковать Крым и другие регионы: сбиты 172 беспилотника

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 16 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беспилотники ВСУ уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями