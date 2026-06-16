Причина случившегося выясняется. Фото: пресс-служба Следственного комитета

На месте пожара, который произошел в Ялте в ночь на вторник, 16 июня, обнаружили тела трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, на улице Сосновой загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На место прибыли пожарные. К тому времени площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению огня привлекли около 50 человек и 17 единиц техники. Позднее пожар локализовали. К тому времени площадь возгорания увеличилась до 560 квадратных метров. В доме частично обрушилась кровля. В МЧС сообщали, что, по предварительным данным, пострадали два человека. В 3.30 было ликвидировано открытое горение.

Пожар в Ялте в ночь на 16 июня 2026 года

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Позднее в МЧС рассказали, что на месте пожара обнаружили тела трех человек. Их личности в настоящее время устанавливаются.

«Проводится дальнейшая проливка и разборка конструкций», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия.

«В рамках пожарно-технической экспертизы будет установлен точный очаг и причина возгорания», – добавили в СК.

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