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Что происходит11 июня 2026 6:18

Спасены части копии полотна Рубо: пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» потушилифотовидео

Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» потушили спустя сутки
Анастасия БУРМИСТРОВА
Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: МЧС Севастополя

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: МЧС Севастополя

Пожар в музее-панораме Севастополя, который подвергся атаке ВСУ, потушен к 8 утра 11 июня, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Рассказываем, в каком состоянии находится сейчас здание и знаменитая картины «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.».

В Севастополе ликвидировали пожар в музее «Оборона Севастополя», который подвергся атаке ВСУ

Видео: МЧС Севастополя

Последние новости об атаке ВСУ на Панораму в Севастополе 10 июня 2026: что известно сегодня

О пожаре в музейном здании, который вспыхнул из-за вражеской атаки БПЛА, стало известно в ночь на 10 июня. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России, городская спасательная служба и флот.

Пожар получил четвертый ранг - самый высокий в Севастополе. Спасатели работали в условиях сильного задымления, в сильно задымленных помещениях со сложной планировкой.

Вечером 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Внутреннее убранство Панорамы уничтожено и серьезно пострадал предметный план.

- Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции, - уточнил губернатор.

Пожар в Панораме «Оборона Севастополя» потушен 11 июня 2026

К 08:00 11 июня пожар, охвативший территорию в 600 квадратных метров, был полностью потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 83 человека и 22 единицы техники, среди которых было 36 специалистов и 11 автомобилей от МЧС России.

Фото и видео спасенных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя»

Кадр из видео МЧС Севастополя

Кадр из видео МЧС Севастополя

Из охваченного огнем здания удалось вынести несколько частей знаменитой панорамы, которые получили значительные повреждения из-за огня и высоких температур.

Кадр из видео МЧС Севастополя

Кадр из видео МЧС Севастополя

В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили, что оригинал картины «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» Франца Рубо остался невредим, так как давно находится в фондохранилище. Сгорела копия, созданная советскими художниками после Великой Отечественной войны.

Художник Центрального музея «Таврида» Игорь Дзис считает, что картина утрачена не безвозвратно и может быть восстановлена. По его словам, в России еще есть специалисты, которые умеют делать панорамы. На реставрацию может уйти до полугода.

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