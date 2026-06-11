Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: МЧС Севастополя

Пожар в музее-панораме Севастополя, который подвергся атаке ВСУ, потушен к 8 утра 11 июня, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Рассказываем, в каком состоянии находится сейчас здание и знаменитая картины «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.».

В Севастополе ликвидировали пожар в музее «Оборона Севастополя», который подвергся атаке ВСУ Видео: МЧС Севастополя

Последние новости об атаке ВСУ на Панораму в Севастополе 10 июня 2026: что известно сегодня

О пожаре в музейном здании, который вспыхнул из-за вражеской атаки БПЛА, стало известно в ночь на 10 июня. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России, городская спасательная служба и флот.

Пожар получил четвертый ранг - самый высокий в Севастополе. Спасатели работали в условиях сильного задымления, в сильно задымленных помещениях со сложной планировкой.

Вечером 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации. Внутреннее убранство Панорамы уничтожено и серьезно пострадал предметный план.

- Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции, - уточнил губернатор.

Пожар в Панораме «Оборона Севастополя» потушен 11 июня 2026

К 08:00 11 июня пожар, охвативший территорию в 600 квадратных метров, был полностью потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 83 человека и 22 единицы техники, среди которых было 36 специалистов и 11 автомобилей от МЧС России.

Фото и видео спасенных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя»

Кадр из видео МЧС Севастополя

Из охваченного огнем здания удалось вынести несколько частей знаменитой панорамы, которые получили значительные повреждения из-за огня и высоких температур.

Кадр из видео МЧС Севастополя

В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили, что оригинал картины «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» Франца Рубо остался невредим, так как давно находится в фондохранилище. Сгорела копия, созданная советскими художниками после Великой Отечественной войны.

Художник Центрального музея «Таврида» Игорь Дзис считает, что картина утрачена не безвозвратно и может быть восстановлена. По его словам, в России еще есть специалисты, которые умеют делать панорамы. На реставрацию может уйти до полугода.

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