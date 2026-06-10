Можно восстановить за полгода: что будет с панорамой «Оборона Севастополя», которая обгорела из-за атаки ВСУ

Панорама - гордость и визитная карточка Севастополя Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе от вражеской атаки пострадала одна из визиток города-героя – здание, где находится панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Говорить о том, что картина полностью утрачена, нельзя - эксперты уверены, что все можно отреставрировать.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- К счастью, в России еще есть специалисты, которые умеют делать панорамы. И единственный человек, кому такая работа по плечу, – это Александр Самсонов. Он в свое время создал две живописные панорамы и, как говорят, в настоящее время находится в хорошей спортивной форме. Его отец восстанавливал Бородинскую панораму, которая сгорела, – сообщил КП-Крым художник Центрального музея «Таврида» Игорь Дзис.

Предметный план панорамы – один из лучших в мире. Фото: Александр Титиков

Эксперт считает, что при наличии холста, и если фонды не пострадали, а также при сохранности картона, панораму вполне реально восстановить в течение полугода.

- Просто я не знаю, насколько пострадал предметный план панорамы (объемные предметы, расположенные на переднем плане перед живописным полотном, которые создают иллюзию реальности, – от ред.), который считается лучшим в мире, и не придется ли его восстанавливать.

КСТАТИ

В основе панорамы – битва на Малаховом кургане, которую изобразил профессор Петербургской Академии художеств Франц Рубо. 6 июня 1855 года 75-тысячное русское войско отразило атаку 173-тысячного англо-французского войска.

Масштабное живописное полотно (14 м×115 м) выставили в специально построенном здании «Панорама» в 1905 году.

Летом 1942 года «Панорама» попала под бомбежку немецко-фашистских захватчиков. Часть полотна кисти Франца Рубо удалось спасти. А ночью 10 июня 2026 года панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» атаковал украинский беспилотник. То, что сегодня обгорело, это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством академиков живописи Василия Яковлева и Павла Соколова-Скаля.

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