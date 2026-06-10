На данный момент на полуострове работает сразу несколько точек заправок Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бензиновый коллапс на полуострове продолжается. 30 мая здесь были введены жесткие меры, которые и сегодня остаются в силе. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму 10 июня 2026.

Уже почти две недели АИ-95 по всему Крыму отпускается только по талонам. В первую очередь, его заправляют социальному и коммунальному транспорту (скорые, пожарные, автобусы). АИ-92 можно приобрести, но не более 20 литров в одни руки. Продажа топлива в канистры также запрещена, чтобы пресечь создание запасов и перепродажу.

Ситуация с бензином в Крыму 10 июня 2026

По данным Минтопэнерго республики, на утро 10 июня топливо в свободной продаже за наличные и с лимитом 20 литров есть на 16 автозаправочных станциях. Судя по данным на сайте ведомства, сейчас работает сразу несколько точек: «АТАН», «VTG», «Формула», «ТЭС», «Мустанг», «Веста», «ОЛЕГОР».

Также, по информации оперативных чатов с информацией о топливе в Крыму, сообщается, что в Симферополе топливо марки АИ-92 появилось на многих заправках.

Кроме того, пока власти пытаются распределить дефицитное топливо, отели Крыма пошли на необычный маркетинговый ход. Некоторые гостиницы начали предлагать бензин в подарок за бронирование номеров: 10 литров при проживании от двух суток, 20 литров - от трех суток. Это попытка компенсировать снижение спроса на отдых в условиях топливного кризиса.

Так, для туристов, планирующих выезд с полуострова, власти определили специальные АЗС, работающие круглосуточно. Они распределены по трем основным зонам: Юг, Западное побережье и Центр Крыма. При возникновении сложностей можно звонить на горячую линию Минкурортов: 8 (800) 511-80-18.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 10 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 9 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Ситуация с бензином в Севастополе 10 июня 2026

В городе-герое с выходных работает система QR-кодов. Теперь получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Чтобы получить талон, водитель переходит в специальный бот в мессенджере Макс, получает QR-код, сохраняет его на телефоне, проверяет наличие топлива на специальной карте fuel.sevtech.org/map, а затем едет на заправку.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 10 июня 2026

С 10:00 купить топливо можно на 8 заправках «АТАН»:

- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra)

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92)

- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)

- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)

- АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)

- АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)

- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92)

- На АЗС «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ситуация остается напряженной. Но власти заверяют, что проблема решаема, а нормализация ожидается в течение 30 дней.

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