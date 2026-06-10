Ночью проезд оставался свободным. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Целую неделю на выезде из Крыма образовываются пробки. Многие жители полуострова решили попытать удачу и выехать на материк за бензином, чтобы заправиться и сделать запасы топлива. Но в среду пробка стала заметно меньше. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 10 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 10 июня 2026 года

Хорошая новость для всех, кто планирует поездку через Керченский пролив - на утро 10 июня очередей на подъездах к Крымскому мосту практически нет. Но радоваться рано, так как ночные атаки БПЛА продолжаются, и каждый вечер мост могут перекрыть на несколько часов, а значит, пробки могут вернуться в любую минуту.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит две стороны проезда, но проехать досмотр можно меньше, чем за час.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 105 транспортных средств, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 13:00.

На данный момент затор составляет не больше одного километра. По словам водителей в чатах автомобилистов, проехать мост можно за 10-30 минут. Все зависит лишь от процедуры досмотра, количества пассажиров и вещей внутри автомобиля.

Пробка на Крымском мосту 10 июня 2026 года

По информации оперштаба, всю ночь проезд по мосту оставался свободным. С полуночи пункты ручного досмотра пустовали. Первые небольшие очереди начали появляться лишь в 12 часов в среду.

Однако ранее всю неделю машины стояли с позднего утра до вечера. Исходя из информации в оперативных чатах, народ выезжал за пределы полуострова в свободное от работы время, чтобы запастись бензином, а затем вернуться обратно.

На выходных вереница из автомобилей с обеих сторон составляла около 10 километров. Досмотра ожидали больше 800 машин.

Что происходит с бензином в Крыму 10 июня 2026 года

С 30 мая в Крыму были введены жесткие меры, которые и сегодня остаются в силе. Так, АИ-95 отпускается только по талонам. В первую очередь, его заправляют социальному и коммунальному транспорту. АИ-92 можно приобрести, но не более 20 литров в одни руки. Продажа топлива в канистры также запрещена, чтобы пресечь создание запасов и перепродажу.

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