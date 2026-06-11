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Что происходит11 июня 2026 5:17

Ликвидированы 330 БПЛА: беспилотники ВСУ сбили над Крымом, Черным и Азовским морями и другими регионами

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили БПЛА в ночь на 11 июня
Анастасия БУРМИСТРОВА
Беспилотники снова попытались атаковать Крым

Беспилотники снова попытались атаковать Крым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью ВСУ снова попытались атаковать российские территории с воздуха. Беспилотники были замечены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также в других регионах страны.

Как сообщает Минобороны России, в период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями.

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