Ликвидированы 330 БПЛА: беспилотники ВСУ сбили над Крымом, Черным и Азовским морями и другими регионами

Беспилотники снова попытались атаковать Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью ВСУ снова попытались атаковать российские территории с воздуха. Беспилотники были замечены над Крымом, Черным и Азовским морями, а также в других регионах страны.

Как сообщает Минобороны России, в период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями.

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