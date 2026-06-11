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В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на Севастополь 11 июня 2026.
Военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две крупные атаки со стороны ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата.
В результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Она получила осколочные ранения брюшной полости. Сейчас ей оказывают помощь в больнице.
К утру 11 июня спасатели зафиксировали повреждения в восьми многоквартирных домах Гагаринского района и двух домах на Корабельной стороне. Жители сообщили о разбитых окнах и поврежденных балконах.
- В Гагаринском районе автовладельцы сообщили о повреждениях четырех автомобилей. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла, - сообщил губернатор.
В некоторых районах города повреждены пять частных домов, в них пробиты крыши, стены и фасады.
Из-за падения обломков сбитых беспилотников также произошло пять пожаров. Горела трава возле Ялтинского кольца и Сапун-горы, лес в одном из СНТ на Сапун-горе. Также пожар начался в районе Рыбацкого причала, где осколки повредили газовую трубу. Кроме того, огонь охватил автомобиль в Гагаринском районе.
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