Военные сбили 33 беспилотника Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 июня вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на Севастополь 11 июня 2026.

Атака ВСУ на Севастополь 11 июня 2026 года

Военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две крупные атаки со стороны ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата.

Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь 11 июня 2026 года

В результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Она получила осколочные ранения брюшной полости. Сейчас ей оказывают помощь в больнице.

Последствия атаки ВСУ на Севастополь 11 июня 2026 года

К утру 11 июня спасатели зафиксировали повреждения в восьми многоквартирных домах Гагаринского района и двух домах на Корабельной стороне. Жители сообщили о разбитых окнах и поврежденных балконах.

- В Гагаринском районе автовладельцы сообщили о повреждениях четырех автомобилей. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла, - сообщил губернатор.

В некоторых районах города повреждены пять частных домов, в них пробиты крыши, стены и фасады.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников также произошло пять пожаров. Горела трава возле Ялтинского кольца и Сапун-горы, лес в одном из СНТ на Сапун-горе. Также пожар начался в районе Рыбацкого причала, где осколки повредили газовую трубу. Кроме того, огонь охватил автомобиль в Гагаринском районе.

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