Ночью бензовозы не смогли прибыть в Севастополь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крым и Севастополь продолжают жить в режиме топливной экономии. Но в четверг ситуация на полуострове раскололась на две реальности: в Республике Крым в свободной продаже работает не менее 28 АЗС, а в Севастополе губернатор Михаил Развожаев прямо заявил - стоять в очередях на заправках «ТЭС» сегодня бессмысленно. Бензовозы в город-герой так и не доехали.

Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 11 июня 2026

Главная новость 11 июня оказалась печальной для всех севастопольских водителей. Вечером 10 июня Михаил Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли прибыть в город. А это значит, что новая партия QR-кодов, дающих право на заправку, попросту отсутствует.

- Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно, - подчеркнул губернатор. - Все ранее выданные QR-коды будут деактивированы.

Единственные, кто сегодня получит доступ к топливу на заправках сети «ТЭС», это коммунальные службы, общественный транспорт, силовые структуры, кареты скорой помощи. А вот обычным автомобилистам, по словам Развожаева, не стоит даже пытаться - бензина для них в этот день не предусмотрено.

Власти Севастополя обещают, что новая генерация QR-кодов состоится в ближайшее время. Те, кто не успел воспользоваться своим кодом, смогут получить новый. Однако конкретные сроки пока не называются.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 11 июня 2026

При этом с 10 утра на восьми заправках «АТАН» в свободной продаже есть топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Его можно заправить по следующим адресам:

- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)

- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92)

- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)

- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92)

- АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)

- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)

Ситуация с бензином в Крыму 11 июня 2026

В Крыму ситуация выглядит гораздо спокойнее. По данным интерактивной карты Минтопэнерго, 11 июня в свободной продаже работает не менее 28 автозаправочных станциях. Однако лимиты никто не отменял - более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры по-прежнему запрещена, а оплата на большинстве АЗС - только наличные.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 11 июня 2026

Купить бензин за наличный расчет можно на разных заправках по всему полуострову. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 10 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Ситуация с бензином в Краснодарском крае 11 июня 2026

Топливный кризис, начавшийся в Крыму, постепенно распространяется и на соседний Краснодарский край. По данным интерактивной карты Минтопэнерго, 11 июня работает не менее 28 автозаправочных станций.

Ограничения затронули в основном небольшие частные АЗС в Краснодаре, а также в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Власти связывают ситуацию с повышенным спросом - многие автовладельцы из Крыма вынуждены ездить заправляться на материк, что создает дополнительную нагрузку на местные АЗС. При этом в оперштабе подчеркивают: дефицита топлива в Краснодарском крае нет.

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