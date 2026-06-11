Фото: пресс-служба «Вилла Маяк»

Где море встречается с горами, а воздух наполнен ароматами хвои и кипарисов, — там, на Южном берегу Крыма, расположился клубный дом «Вилла Маяк». Место выбрано с той особой точностью, которая отличает настоящие ценности: с одной стороны — бескрайнее Черное море, с другой — величественный силуэт Ай-Петри. Неслучайно название проекта стало метафорой надежного пути — маяк не указывает на суету, он освещает путь к дому, куда хочется возвращаться.

Три малоэтажных дома, объединяющие всего 184 семьи, — это камерный формат, далекий от перегруженных высотных муравейников. Здесь нет ощущения «каменных джунглей»: архитектура деликатно вписана в природный рельеф. А главной ценностью остаются воздух и пространство. Закрытая территория превращена в ландшафтный парк — кипарисы, туи, сосны и более ста видов растений создают собственный микроклимат. Двор свободен от машин: транспорт размещается в подземном паркинге, оставляя аллеи и благоустроенное пространство в распоряжении жителей.

Фото: пресс-служба «Вилла Маяк»

Из панорамных окон открываются картинки, достойные крымских полотен: бескрайняя морская гладь и скалистые вершины Ай-Петри в зависимости от стороны света. Исторический контекст добавляет месту глубины: по соседству — Воронцовский парк и дворец, которые напоминают о культурном наследии этих мест. А мягкий южнобережный климат делает каждый сезон комфортным для жизни.

Все три дома сданы и готовы к заселению — это живой, благоустроенный проект, который можно оценить не по рендерам, а в реальности. Продуманные планировки, работающая инфраструктура и сложившееся сообщество соседей — готовый сценарий для тех, кто ищет квартиру бизнес-класса без долгих ожиданий.

Именно сейчас, когда проект вышел на финишную прямую продаж, у тех, кто откладывал решение, появляется особый повод. В июне на последние квартиры действует специальное предложение: выгода до 2 690 000 рублей. Это не просто приятный бонус, а редкая возможность войти в клубный проект у подножия Ай-Петри на лучших условиях — тем более что выбор сужается до считанных лотов.

Фото: пресс-служба «Вилла Маяк»

Успейте увидеть свой будущий дом и забронировать то, что действительно близко по духу.

Срок акции с 01.06.2026 по 30.06.2026

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