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Что происходит12 июня 2026 5:28

Минобороны России: за ночь уничтожили 231 украинский БПЛА над Крымом и другими регионами страны

Над Крымом и другими регионами ликвидировали 231 вражеский дрон
Галина КОВАЛЕНКО
Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли массированную атаку с воздуха. В официальном заявлении Минобороны России уточняется, что военнослужащие успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 231 беспилотник самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты поражались в небе над 14 российскими регионами. В перечень вошли Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская и Ульяновская области. Помимо этого, атаке подверглись Московский регион, Республика Крым, а также Республика Татарстан. Кроме того, силы ПВО несли боевое дежурство над акваторией Азовского моря, где также были сбиты вражеские цели, добавили в министерстве.

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