Здание сильно пострадало. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В городе-герое от вражеской атаки пострадала одна из главных достопримечательностей, объект культурного наследия – панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Больше суток тушили пожар. И пока еще нет даже приблизительной первоначальной оценки ущерба, нанесенного украинским БПЛА.

ВЫНЕСЛИ ИЗ ОГНЯ ДЕСЯТЬ ПОЛОТЕН

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин встретился с журналистами Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

– Предметно говорить в цифрах и процентах по оценке ущерба пока не можем, - рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. - Вчера во время пожара вынесли десять больших фрагментов полотна, и сейчас специалисты делают все необходимое для того, чтобы в будущем намотать их на валы, а затем передать реставраторам.

Эксперты уже решат, что делать со спасенными кусками - создавать новые или реставрировать.

- Размеры – примерно 5 на 3 метра, но это очень приблизительно: их доставали из воды и углей, и они хаотично рвались.

Уцелевшие фрагменты панорамы Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Для наглядности руководитель продемонстрировал два небольших уцелевших клочка, которые бережно закрепили на небольшом стенде.

Полотна панорамы, которые не успели вынести, уничтожены полностью - остался лишь пепел.

ПУШКИ ОСТАЛИСЬ ЦЕЛЫ

– Внутри здания выгорело все практически дотла. Пожар тушили 30 часов, и там очень много воды. Предметный план частично сохранился, ведь он сделан из разных материалов: уцелели чугунные пушки, возможно, найдутся и другие объекты.

Завалы разгребают преимущественно сотрудники музея.

– Важно в этом хаосе пожара что-либо ценное не потерять, поэтому мы благодарим волонтеров, которые хотят помочь, но пока используем свои силы.

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ

Руководитель музея встретился с журналистами в ретро-театре «Украина» на открытии выставки, посвященной 170-летию со дня рождения Франца Рубо – создателя панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Произведение Франца Рубо Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Оригинальное полотно отреставрировали в Москве Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Главные экспонаты экспозиции – два оригинальных фрагмента панорамы кисти известного живописца.

Судьба у детища Франца Рубо, созданного в 1905 году, нелегкая. Панорама сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Во время пожара в 1942, вызванного авиабомбежкой и ударами артиллерии, удалось спасти 86 фрагментов полотна – около двух третей картины. Но теплоход «Ташкент», на котором эвакуировали полотна в Новороссийск, стал мишенью для немецких «Юнкерсов», и морская вода серьезно повредила часть бесценного груза.

И после победы советские художники, используя сохранившиеся фрагменты, эскизы и фотографии, фактически создали новую панораму, которую открыли в октябре 1954.

Оригинальные фрагменты хранились в Москве. Несколько лет над ними трудились реставраторы, и вот они вернулись в Севастополь.

Открытие выставки 11 июня планировали заранее и, конечно же, не знали, что накануне панорама переживет еще один опустошительный пожар.

- Человек я не суеверный, но такие совпадения все же обращают на себя внимание, - признался Михаил Смородкин.

КСТАТИ

С кинотеатра сняли вывеску Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Кинотеатр, где открылась выставка «Рубо. 170» решили переименовать.

- После той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали. Новое название кинотеатра определим вместе с севастопольцами.

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