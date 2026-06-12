На АЗС полуострова есть очереди за бензином Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

12 июня полуостров все еще испытывает дефицит бензина и дизтоплива, но появились наметки на изменения к лучшему. ГСМ имеется в свободной продаже на ряде бензоколонок Республики Крым. Есть шанс залить горючее в бензобак и у автолюбителей Севастополя. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 12 июня 2026

Губернатор Михаил Развожаев вечером 11 июня сообщил, что 12 июня продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет идти исключительно по QR-кодам.

Не обошлось без новшеств: заветный знак можно будет использовать с девяти утра до девяти вечера. Вдобавок, по QR-коду можно будет заправить только машину, также наложили табу на отпуск топлива в канистры.

Есть ли бензин на АЗС Севастополя, можно узнать по этой ссылке.

Также 12 июня с 10.00 можно будет купить топливо без талонов и QR-кодов на следующих заправках «АТАН»:

АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100)

АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92)

6 АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra)

7 АЗС 89 пр. Победы/ул. Семипалатинская 1/2б (АИ-92)

8АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra,ДТ Ultra)

9АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92).

Не забыли власти и службы, без которых городу не обойтись: общественный транспорт, скорая помощь, коммунальщики и т.п. заправляются по топливным картам на отдельных колонках АЗС.

Ситуация с бензином в Крыму 12июня 2026

12 июня, в пятницу, в Республике Крым ГМС в свободной продаже есть на трех десятках бензоколонок. Интерактивная «Карта наличия топлива на АЗС», созданная региональным министерством топлива и энергетики, радует обилием значков, которые говорят о том, что есть и дизтопливо, и бензин различных марок: и 92-й, и 95-й, и даже 100-й. Залить бензин в бак авто можно на АЗС, расположенных по всему полуострову.

Как и накануне, в силе лимиты - не более 20 литров на одно транспортное средство. Нет и речи о заправке в канистры, оплата на большинстве АЗС - наличные рубли.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 12 июня 2026.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - советуют в Минтопе.

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