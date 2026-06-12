Водители, выдохните! С 13 июня топливо на АЗС в Крыму станет дешевле

Топливо станет дешевле 13 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дождались! Глава Крыма объявил о снижении цен на бензин - публикуем новый прайс.

У автолюбителей региона появился отличный повод для радости: Сергей Аксенов пообещал, что бензин на заправках двух крупнейших сетей республики официально подешевеет.

Договоренности о снижении цен достигнуты - и не абы с кем, а с важными игроками топливного рынка региона: сетями АЗС «АТАН» и «ТЭС».

- Цена на бензин марки АИ-95 составит 86 рублей за один литр, на дизельное топливо - 85 рублей, а на 92-й бензин - 79 рублей, - сказал Сергей Аксенов.

Стоимость будет снижена, начиная с 00.00 13 июня.

Но точку рано ставить: также власти республики ведут работу и с остальными крымскими нефтетрейдерами. Слово - за другими продавцами бензина.

Давно не было хороших новостей с заправок, и вот, пожалуйста!

В Крыму не хватает бензина Фото: Андрей ТОЛМАЧЕВ.

Теперь бы еще дефицит ГСМ победить. И тогда автолюбители смогут избавиться от квеста под названием «Залей бензин в бак своего железного коня». Пока же топливо можно купить, выстояв утомительную очередь.

Те же водители, кому не повезло, глядя на «обнуленные» стелы-вывески АЗС, грустно шутят, что бензин предлагают за так

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