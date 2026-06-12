Севастополь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении массированной атаки беспилотников. Силы ПВО и авиации сбили больше 25 дронов. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Севастополь 13 июня 2026 года

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь 13 июня 2026

Севастополь, 13 июня – в городе-герое минувшей ночью и утром были отражены сразу четыре атаки со стороны Вооруженных сил Украины. О текущей ситуации официально сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Благодаря слаженным действиям российских военных, авиации, сил противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп удалось предотвратить серьезные разрушения и избежать жертв среди гражданского населения.

По данным оперативных служб, в небе над Севастополем и прилегающими территориями было сбито более 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Противовоздушная оборона города сработала эффективно, отразив все четыре волны атак.

Последствия атаки 13 июня на Севастополь

Спасательная служба Севастополя провела осмотр территорий после завершения активной фазы атаки. Серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано, однако есть точечные повреждения. В Нахимовском районе на проспекте Генерала Острякова осколками повреждены окна в двух квартирах. В Гагаринском районе поврежден легковой автомобиль

Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь 13 июня 2026

В результате атак никто из жителей и гостей города не пострадал. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Михаил Развожаев обратился к севастопольцам с просьбой быть осторожными. Обломки сбитых беспилотников могут быть опасны. Если обнаружили фрагменты дрона или подозрительные предметы, то нельзя подходить к ним, трогать их руками или пытаться переместить. Что делать: немедленно сообщить о находке по телефону службы спасения 112.

Губернатор также призвал жителей не поддаваться панике:

- Следите только за официальными сообщениями от городских властей и оперативных служб.

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