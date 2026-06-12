На АЗС полуострова есть топливо Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

13 июня на Крымском полуостров не все еще хорошо с бензином и дизтопливом, но есть и хорошие новости. Власти республики сообщили о снижении цен на бензин и солярку на АЗС компаний «АТАН» и «ТЭС».

- Цена на бензин марки АИ-95 составит 86 рублей за один литр, на дизельное топливо - 85 рублей, а на 92-й бензин - 79 рублей, - сказал глава РК Сергей Аксенов.

Стоимость будет снижена, начиная с полуночи 13 июня.

Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июня 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 13 июня 2026

На 7 заправках «АТАН» в свободной продаже - без талонов и QR-кодов, топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100:

АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);

АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100)

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);

АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

- В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам. По QR-коду можно заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен, - напомнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Есть ли бензин на АЗС Севастополя по QR-кодам, можно узнать по этой ссылке.

Общественный транспорт, скорая помощь, коммунальщики и другие городские службы заправляются по топливным картам на отдельных колонках АЗС.

Ситуация с бензином в Крыму 13 июня 2026

13 июня, в субботу, на территории Республике Крым ГМС в свободной продаже на нескольких десятках бензоколонок. Интерактивная «Карта наличия топлива на АЗС», ласкает взгляды обилием разноцветных значков, которые сообщают о наличии дизтоплива и бензина. Заправить железного коня можно на АЗС, расположенных практически по всему региону.

Действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство. Не наливают бензин в канистры, оплата на большинстве АЗС - наличные рубли. Но все же особенно расслабляться не нужно.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - советуют в Минтопе.

Узнать о наличии подешевевшего топлива на АЗС компаний «АТАН» можно по ссылке, а «ТЭС» по этой ссылке. Здесь за литр АИ-95 нужно отдать 86 рублей, солярки - 85, АИ-92 – 79.

Где есть бензин в Саках 13 июня 2026: адреса АЗС

Мэр города Саки Юлия Предыбайло сообщила, что 13 июня есть топливо в свободной продаже на двух бензоколонках «АТАН»:

улица Евпаторийской шоссе 79Б - ДТ Ультра;

улица Евпаторийское шоссе 80В - ДТ УЛЬТРА, АИ-95 УЛЬТРА и АИ 92.

- Продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, - подчеркнула глава администрации города Саки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водители, выдохните! С 13 июня топливо на АЗС в Крыму станет дешевле