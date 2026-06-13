На химзаводе «Титановые Инвестиции» произошла авария Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация находится под контролем, превышений предельно допустимых норм не зафиксировано. Из-за инцидента временно ограничено водоснабжение города.

На химзаводе «Титановые Инвестиции», расположенном в городе Армянск на севере Крымского полуострова, произошла аварийная ситуация. Информацию подтвердил глава администрации Армянска Василий Тележенко. Рассказываем о ЧП на химзаводе в Крыму

Что случилось на заводе «Титановые Инвестиции» в Армянске

По словам Василия Тележенко, все службы работают на месте ЧП, ликвидация аварии продолжается. Ситуация оценивается как контролируемая.

Власти Армянска призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Есть ли превышение ПДК вредных веществ после аварии в Армянске

Глава муниципалитета проверил работу лабораторий:

- Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!

Специалисты ведут замеры не только на территории завода, но и в близлежащих населенных пунктах.

Обеспокоенные крымчане в соцсетях задавали вопросы о том, где именно проводятся замеры и как часто. В ответ власти подтвердили, что лаборатории работают и в жилых зонах. Один из пользователей соцсети призвал не создавать паники:

Соответствующие службы работают в полную силу. Все восстановится, просто нужно время.

Изменение графика водоснабжения в Армянске из-за аварии на химзаводе

Из-за аварии на химзаводе в Армянске в ближайшие сутки вводится временный график подачи воды:

утро: с 8.00 до 13.00;

вечер: с 18.00 до 23:00.

Накануне, в мэрии города Армянска сообщили, что передвижение по пешеходному мосту через Северо-Крымский канал, который находится в окрестностях химзавода, с 20.00 до 8.00 будет ограничено. Причина - меры безопасности.

СПРАВКА «КП»

Основная продукция завода «Титановые Инвестиции»- пигментный диоксид титана, минеральное удобрение аммофос, серная кислота техническая, очищенная, аккумуляторная, железный купорос (технический, осушенный)

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