На полуострове все еще действуют ограничения - заправиться можно только по 20 литров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе продолжается борьба с топливным дефицитом. Очереди на заправках не уменьшаются. Причем найти бензин в свободной продаже не так уж и просто – его разбирают за считанные минуты. Рассказываем, какая ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 17 июня 2026

На полуострове все еще действуют ограничения - заправиться можно только по 20 литров на одну машину. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. Несмотря на то, что ресурс есть на многих АЗС, очереди никто не отменял. Порой ждать заправки приходится по два-три часа. Самая сложная ситуация в регионе остается в крымской столице.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 17 июня 2026

По данным интерактивной карты Минтопэнерго, в Республике Крым топливо в свободной продаже есть на десятках заправок. Сети «Формула» и «АТАН» работают в штатном режиме с ограничениями. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 16 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Чтобы отслеживать наличие топлива, на полуострове запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Ситуация с бензином в Севастополе 17 июня 2026

В Севастополе ситуация остается более сложной. По словам губернатора Михаила Развожаева, 17 июня на сети АЗС «ТЭС» продажа бензина осуществляется по QR-кодам. Однако на двух станциях на трассе «Таврида» действует свободная продажа. Также есть и хорошая новость для владельцев дизельных автомобилей: дизельное топливо «ДТ New Power» в свободной продаже на всех АЗС «ТЭС». На всех заправках сохраняется лимит 20 литров на машину.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 17 июня 2026

С 10:00 на девяти заправках «АТАН» стартовала свободная продажа АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и впервые - АИ-100. До сегодняшнего дня сотого бензина в свободной продаже не было.

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra)

- АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92)

- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

- АЗС 89, Проспект Победы 1 (ДТ Ultra)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-92)

- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)

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