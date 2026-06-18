На данный момент на полуострове работает сразу несколько точек заправок Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе продолжается борьба с топливным дефицитом. 18 июня на полуострове все еще действуют лимиты, поэтому максимум, на что могут рассчитывать водители, - 20 литров на одну машину.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 18 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 18 июня 2026

Помимо лимитов на заправку, заливать топливо в канистры по-прежнему запрещено. Хоть бензин каждый день появляется на разных АЗС. Несмотря на то, что ресурс есть на многих АЗС, очереди пока не уменьшаются. Ждать заправки иногда приходится по два-три часа. Чаще всего такой ажиотаж фиксируют в Симферополе.

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 18 июня 2026

По данным интерактивной карты Минтопэнерго, в Республике Крым топливо в свободной продаже есть на десятках заправок. Сети «Формула» и «АТАН» работают в штатном режиме с ограничениями. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 17 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Также для получения данных о наличии топлива запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Ситуация с бензином в Севастополе 18 июня 2026

В Севастополе уже больше недели действует смешанная система. Сеть «ТЭС» работает по QR-кодам - получить их можно в чат-боте, время выдачи сократилось до двух минут. Код действует только в течение дня (с 09:00 до 21:00) и привязан к конкретному автомобилю.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 18 июня 2026

При этом на девяти АЗС сети «АТАН» и двух заправках «ТЭС» на трассе «Таврида» открыта свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и дизеля ДТ Ultra. Список адресов ежедневно публикует губернатор Михаил Развожаев.

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