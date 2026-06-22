Трое погибших: стали известны новые подробности ДТП с микроавтобусом в Крыму

В аварии пострадали девять человек. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которое произошло в Первомайском районе Крыма в воскресенье, 21 июня, увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, водитель BMW ехал по автодороге Красноперекопск — Симферополь. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась Mercedes. В салоне микроавтобуса находились 18 пассажиров. Сообщалось, что в результате ДТП двое из них погибли.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Позднее в прокуратуре рассказали, что количество погибших увеличилось до трех. Смертельные травмы получили пассажиры микроавтобуса 2008, 1977 и 2007 годов рождения. Кроме того, в аварии пострадали девять человек, ехавших в салоне Mercedes.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц». В прокуратуре сообщили, что контролируют ход расследования. Кроме того, надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

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