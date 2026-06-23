Ликвидированы 143 беспилотника: ПВО сбили дроны в Крыму и еще восьми российских регионах

БПЛА также нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 23 июня российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, перехватив 143 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, беспилотники были нейтрализованы над территориями Республики Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Кроме того, дроны были замечены и ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями, а также над Ставропольским и Краснодарским краями.

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