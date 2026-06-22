Уничтожен 301 БПЛА: за ночь системы ПВО сбили дроны в Крыму и еще 13 регионах страны

Системы ПВО успешно отразили вражескую атаку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, отразили очередную массированную атаку беспилотников ВСУ на различные регионы страны, сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в период с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем и территориями Курской, Ростовской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Тульской, Тверской, Смоленской и Московской областей.

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