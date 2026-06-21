На месте работают профильные службы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вооруженные силы Украины атаковали Керченский полуостров с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на Керченский полуостров 21 июня 2026 года.

Что известно об атаке ВСУ на Керченский полуостров 21 июня 2026

В воскресенье, 21 июня, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров и о жертвах среди мирного населения.

Пострадавшие при атаке ВСУ на Керченский полуостров 21 июня 2026

В результате атаки ВСУ на Керченский полуостров, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, известно о четырех погибших и двадцати восьми раненых.

Последствия атаки ВСУ на Керченский полуостров 21 июня 2026

Глава Крыма отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь и поддержка. На месте происшествия задействованы специализированные службы.

«Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул Аксенов.

Прокуратура Республики Крым следит за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников на Керченский полуостров. Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Егоров лично контролирует ситуацию. Для оперативной помощи работает горячая линия: +7 (978) 053-62-08.

Атака ВСУ на паром в Керченском проливе 21 июня 2026 года

В ночь на 21 июня в Темрюкском районе беспилотники ВСУ атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В результате атаки беспилотника на нефтяном терминале в поселке Чушка возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы.

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