Фото: Ольга ЮШКОВА.
Вооруженные силы Украины атаковали Керченский полуостров с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на Керченский полуостров 21 июня 2026 года.
В воскресенье, 21 июня, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров и о жертвах среди мирного населения.
В результате атаки ВСУ на Керченский полуостров, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, известно о четырех погибших и двадцати восьми раненых.
Глава Крыма отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь и поддержка. На месте происшествия задействованы специализированные службы.
«Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул Аксенов.
Прокуратура Республики Крым следит за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников на Керченский полуостров. Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Егоров лично контролирует ситуацию. Для оперативной помощи работает горячая линия: +7 (978) 053-62-08.
В ночь на 21 июня в Темрюкском районе беспилотники ВСУ атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края.
В результате атаки беспилотника на нефтяном терминале в поселке Чушка возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы.
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