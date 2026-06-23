Время ожидания на выезде из Крыма - около 3 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Крымском мосту не прекращаются очереди. Движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали трижды. Водителям пришлось простоять в очередях до двух часов. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 23 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 23 июня 2026 года

Главная транспортная артерия полуострова в ночь на 23 июня снова встала. Перекрытие продлилось около пяти с половиной часов - с 23:24 22 июня до 05:10 23 июня. Причиной стала очередная массированная атака беспилотников, которая накрыла не только Керчь, но и другие районы Крыма.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра на выезде из Крыма красным цветом горит лишь одна сторона проезда. Пробка растянулась до восьми километров. Ждать приходится более трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 750 авто.

- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 12:00.

Что происходит с бензином в Крыму 23 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. В Крыму в свободной продаже и по талонам бензина нет. В Севастополе тоже приостановлена заправка по qr-кодам. Бензин уходит в первую очередь на транспорт городских и экстренных служб.

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