С 21 июня в Крыму полностью остановлена свободная продажа топлива на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым и Севастополь живут в режиме ежедневных изменений. Полуостров одновременно переживает атаки беспилотников, отсутствие бензина, перекрытие Крымского моста и даже серию землетрясений. Но общественный транспорт ходит и проблем с продуктами нет. Рассказываем, что происходит в Крыму 23 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму 23 июня 2026 года

Ночь с 22 на 23 июня выдалась для Крыма выдалась напряженной. Полуостров подвергся очередной атаке беспилотников, которая нарушила энергоснабжение и на несколько часов остановила движение по Крымскому мосту. К утру вторника ситуация немного нормализовалась.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и акваторией Черного моря было уничтожено 143 дрона.

Отключение света в Крыму 23 июня 2026 года

Из-за технологических нарушений в сетях без света остались несколько городов и целых районов, сообщает «Крымэнерго». Отключения затронули Евпаторию, Саки, Красноперекопск и Джанкой, также Сакский, Красноперекопский, Джанкойский и Красногвардейский районы.

Жители Симферополя и части Симферопольского района также сообщали о кратковременных отключениях. В «Крымэнерго» пообещали восстановить электроснабжение в течение суток.

Обстановка на Крымском мосту 23 июня 2026 года

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 23:24 22 июня и продлилось всю ночь. Проезд открыли только в 5:10 утра 23 июня, спустя почти пять с половиной часов. На подъездах к мосту почти сразу образовались пробки. По состоянию на 15:00 со стороны Керчи проезда ожидают 800 авто.

Расписание поездов в Крыму 23 июня 2026 года

Железнодорожное сообщение также нарушено. Все поезда «Таврия», которые 23 июня должны были прибыть в Крым или отправиться с полуострова, будут начинать и заканчивать маршрут на станции Керчь-Южная. Семь поездов уже задерживаются - от полутора до четырех с половиной часов.

- № 463/464 Феодосия - Москва. Отправление из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии в 14:00. Прибытие в Керчь - в 15:40.

- № 17/18 Симферополь - Москва. Отправление из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя в 15:00. Прибытие в Керчь - в 18:00.

- № 315/316 Симферополь - Адлер. Отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя в 16:00. Прибытие в Керчь - в 19:50

- № 25/26 Симферополь - Минеральные Воды. Отправление из Керчи в 20:54. Отправление автобуса из Симферополя в 16:00. Прибытие в Керчь - в 19:30.

- № 179/180 Симферополь - Санкт-Петербург. Отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории в 14:00. Прибытие в Керчь - в 20:40.

- № 91/92 Севастополь - Москва. Отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя в 15:00. Прибытие в Керчь - в 20:30.

- № 27/28 Симферополь - Москва. Отправление из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя в 18:00. Прибытие в Керчь - в 21:20.

Запрет продажи бензина в Крыму с 21 июня 2026 года

С 21 июня в Крыму полностью остановлена свободная продажа топлива на АЗС. Заправиться теперь могут только машины госслужб и оперативных служб. Для обычных водителей и юридических лиц бензин недоступен ни за наличные, ни по карте. Власти заявляют, что запасы горючего для критически важных нужд есть, но о сроках возврата к нормальному режиму продаж не сообщается.

При этом с 23 июня по Крымскому мосту планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива на одном автомобиле, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Власти будут еженедельно сообщать о состоянии поставок топлива на полуостров.

С 22 июня руководство «Артека» приняло решение проработать логистику вывоза детей из Крыма. В официальном канале центра заявили, что специалисты уже занимаются организацией возвращения школьников в регионы России, а на маршрутах детей сопровождают сотрудники спецслужб. Родителям также разрешили забирать детей самостоятельно при предъявлении документов.

Отмена спортивных и массовых мероприятий в Крыму 23 июня 2026 года

До 1 сентября в Крыму приостановили все спортивные мероприятия, а также тренировки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова. Ограничения действуют с 11.00 понедельника, 22 июня.

Кроме того, из-за обострившейся угрозы беспилотных атак в Крыму не будут проводиться массовые мероприятия, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, есть риск поражения осколками или обломками, если сработают системы ПВО или будут работать мобильные огневые группы.

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