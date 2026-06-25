Передавал данные о порте и нефтебазе: в Крыму гендиректора двух компаний посадили на 19 лет за госизмену

У осужденного конфисковали автомобиль. Фото: пресс-служба Верховного суда Крыма

Верховный суд Крыма признал жителя Феодосии виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин был противником проведения специальной военной операции. По своей инициативе он связался с представителем СБУ. По заданию куратора житель Феодосии должен был собрать информацию о размещении вооружения. В 2022-2023 годах горожанин фотографировал нефтебазу, военные и морские суда. Эти данные он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.

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В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что мужчину задержали. В ведомстве добавили, что житель Феодосии передавал киевскому режиму данные о местах дислокации военных подразделений, средств ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. Сам задержанный рассказал, что хотел оказать поддержку украинским спецслужбам.

В пресс-службе Верховного суда Крыма сообщили, что мужчина – житель Феодосии 1962 года рождения. Он был генеральным директором двух ООО. Крымчанина приговорили к 19 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, крымчанина оштрафовали на 400 тысяч рублей.

«Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну», – говорится в сообщении.

У жителя Феодосии также конфисковали автомобиль, который горожанин использовал для сбора информации.

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