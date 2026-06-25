Трагедия произошла в селе Предместное Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Джанкойский район Крыма. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 25 июня 2026 года.

Атака ВСУ на Джанкойский район Крыма 25 июня 2026 года

Киевский режим атаковал Джанкойский район. ВСУ нанесли удар по селу Предместное. Для этого противник использовал беспилотники.

Погибшие и пострадавшие в результате удара ВСУ по Джанкойскому району Крыма 25 июня 2026 года

В результате атаки ВСУ погиб один человек. Аксенов уточнил, что это был мирный житель.

Помощь семьям погибших и пострадавших в результате ударов ВСУ по Крыму в 2026 году

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Правительство Республики Крым окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», – заверил руководитель региона.

Аксенов призвал жителей быть бдительными и не поддаваться панике. Он попросил жителей руководствоваться исключительно официальными источниками информации.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. В результате погибли взрослый и ребенок. Кроме того, еще два человека получили ранения. В крымской прокуратуре сообщили, что следят за соблюдением прав граждан после атаки ВСУ. Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против жителей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Атака ВСУ на Крым 25 июня 2026: ребенок и взрослый погибли