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Ночью 25-го июня Крым пережил громкую ночь. Жертвами очередной массированной атаки на полуостров стали мирные жители. Погибли взрослый и ребенок, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Крым 25 июня 2026 года.

Что известно об атаке ВСУ на Крым 25 июня 2026

По данным главы региона, ночной удар пришелся сразу по двум районам полуострова. Утром в четверг Аксенов написал в своем канале, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок.

- В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе,- написал он в своем канале в МАКС.

Последствия атаки ВСУ на Крым 25 июня 2026

Глава республики заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

Как сообщалось ранее, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе и над Крымом. Несмотря на работу ПВО, отдельным дронам, по всей видимости, удалось достичь целей, что привело к жертвам.

Напомним, накануне, 24 июня, Крым уже подвергался масштабным атакам, в результате которых были повреждены энергообъекты, что привело к перебоям с электричеством и остановке движения на Крымском мост.

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки в селе Денисовка.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного

устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, - отметили в ведомстве.

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