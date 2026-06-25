Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ночью 25-го июня Крым пережил громкую ночь. Жертвами очередной массированной атаки на полуостров стали мирные жители. Погибли взрослый и ребенок, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Крым 25 июня 2026 года.
По данным главы региона, ночной удар пришелся сразу по двум районам полуострова. Утром в четверг Аксенов написал в своем канале, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок.
- В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе,- написал он в своем канале в МАКС.
Глава республики заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.
Как сообщалось ранее, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе и над Крымом. Несмотря на работу ПВО, отдельным дронам, по всей видимости, удалось достичь целей, что привело к жертвам.
Напомним, накануне, 24 июня, Крым уже подвергался масштабным атакам, в результате которых были повреждены энергообъекты, что привело к перебоям с электричеством и остановке движения на Крымском мост.
Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки в селе Денисовка.
- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного
устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, - отметили в ведомстве.
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