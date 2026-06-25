Очередная атака ВСУ: 269 БПЛА уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами страны

Атака отражена с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 24 на 25 июня средства ПВО отразили масштабную воздушную угрозу. Над российскими регионами перехвачены и уничтожены 269 беспилотников.

Как сообщает Минобороны России, дежурные средства ПВО ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня над Республикой Крым, акваторией Черного моря, Краснодарским краем, а также над Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Тульской и Московской областями.

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