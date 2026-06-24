Специалисты оценивают масштаб повреждений Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе временно прекращена подача электроэнергии. В результате атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры произошли перебои с электроснабжением, что повлияло на работу транспорта и детских садов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Собрали последние новости и последствия атаки ВСУ на Севастополь 24 июня 2026 года.

Севастополь остался без электричества после удара ВСУ 24 июня 2026 года

В ночное время Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической системе Севастополя, что привело к отключению электроэнергии. Экстренные службы были приведены в полную готовность.

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города рекомендовал ограничить использование мобильных телефонов и применять их только в случае крайней необходимости. Он также призвал не перегружать сеть и, когда электроснабжение будет восстановлено, избегать включения сразу всех электроприборов.

Изменения в работе общественного транспорта после атаки ВСУ на Севастополь 24 июня 2026

Из-за сбоя в подаче электричества троллейбусы не будут курсировать по городу. Для компенсации машин на самых востребованных направлениях не будут работать автобусы, курсирующие по маршруту № 35, 41, 75, 84 и 129.

Развожаев также предупредил о дорожной обстановке. На улице Чернореченской сейчас закрыто движение. Водителям необходимо выбирать другие пути и учитывать возможное увеличение времени поездки.

Детские сады Севастополя в особом режиме после атаки ВСУ на Севастополь 24 июня 2026

Детские сады в городе работают по особому расписанию. Губернатор призвал родителей по возможности оставлять детей дома, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и создать комфортные условия для детей в сложившихся условиях.

«Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — сообщил Михаил Развожаев.

Так как из-за отключения электричества в детских садах не получится приготовить горячую пищу, для детей в дежурных группах подготовили сухие пайки.

Последние новости о ситуации со светом в Севастополе 24 июня 2026

Энергетики непрерывно работают над устранением неполадок в энергосистеме после атаки ВСУ, постепенно восстанавливая электроснабжение в разных частях города.

К 9:30 утра электричество вернулось в следующие населенные пункты и районы: Инкерман и Северная сторона, Кача, Орловка и Андреевка, Орлиное, а также в Севастопольскую зону Южного берега Крыма.

В ближайшее время электроосвещение планируют восстановить на улице Хрусталева и Восставших, а также в Сахарной Головке.

«Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Отражение атак в Севастополе 24 июня 2026

Минувшей ночью и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Всего было сбито 70 беспилотных летательных аппаратов.

Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь 24 июня 2026

В результате атак ВСУ в Севастополе два человека получили травмы. Один пострадавший мужчина ранен осколками в ногу, у второго диагностирована баротравма уха.

Повреждения жилья и инфраструктуры после атаки ВСУ на Севастополь 24 июня 2026

В Спасательную службу города поступила информация о повреждениях нескольких многоквартирных домов. Люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов.

«В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали. На место оперативно были отправлены сотрудники МЧС и специалисты газовой службы», — проинформировал губернатор.

В разных районах города повреждены семь частных домов. Были локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Также зафиксировано шесть пожаров из-за падения частей сбитых беспилотников.

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