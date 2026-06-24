ПВО отразили масштабную атаку: уничтожены 323 БПЛА, в том числе над Крымом и акваториями морей

БПЛА также сбили над Черным и Азовским морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июня находящиеся на боевом дежурстве российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Всего перехвачено и уничтожено 323 БПЛА самолетного типа. Воздушные цели были поражены над 19 субъектами России, включая Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщает Минобороны России, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали в воздушном пространстве над Крымом, Азовским и Черным морями, Краснодарским краем, а также над Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Московской областями.

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