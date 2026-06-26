Житель Евпатории зарезал человека из-за замечания: суд отправил его в колонию

Девушке назначили принудительные работы Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории 23-летнего местного жителя и его 20-летнюю знакомую в зависимости от содеянного признали виновными в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 14 июля. На улице Фрунзе мужчина сделал замечание обвиняемому из-за его внешнего вида. Молодой человек отреагировал агрессивно и ударил незнакомца ножом в сердце. В результате пострадавший скончался.

Следователи и полицейские выяснили, что это не единственное преступление жителя Евпатории. Летом 2025 года горожанин взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов». Далее он сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Затем крымчанин отправил снимок знакомой. Девушка опубликовала фото в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.

«Также установлен факт противоправных действий со стороны его знакомой», – говорится в сообщении.

Были возбуждены уголовные дела. Суд признал крымчанина и его знакомую виновными. Жителя Евпатории приговорили к 6 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Девушке назначили год принудительных работ. 10% заработка осужденной будет удерживаться в доход государства. Кроме того, обоим преступникам на три года запретили администрировать сайты, чаты и группы.

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