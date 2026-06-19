Чтобы заправить машину, нужно отстоять очередь Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С конца мая Крым столкнулся с серьезным дефицитом бензина. Власти ввели жесткие ограничения, поэтому сейчас продажа топлива за наличные фактически прекращена.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 19 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 19 июня 2026

Так, АИ-95 на полуострове отпускается только по талонам, и, в первую очередь, для социального и коммунального транспорта (скорые, пожарные, автобусы). Для обычного водителя добыть заветный талон - целая проблема. Крупнейшие сети АЗС «АТАН» и «ТЭС» не продают их физическим лицам уже больше недели. АИ-92 можно приобрести, но не более 20 литров в одни руки. Продажа топлива в канистры повсеместно запрещена, чтобы пресечь создание запасов

Адреса АЗС, где есть бензин в Крыму на 19 июня 2026

По данным интерактивной карты Минтопэнерго, в Республике Крым топливо в свободной продаже есть на десятках заправок. Сети «Формула» и «АТАН» работают в штатном режиме с ограничениями. Полный список адресов опубликован здесь.

В Минтоплива уточнили, что опубликованная информация актуальна на 18 июня 2026 21:00.

- Информация, указанная в таблице, носит динамический характер. Следите за обновлениями на страницах нефтетрейдеров, - уточнили в ведомстве.

Также для получения данных о наличии топлива запустили интерактивную карту на сайте Минтопэнерго Крыма (toplivo.rk.gov.ru). Но информация меняется очень быстро, поэтому данные иногда могут не совпадать.

Ситуация с бензином в Севастополе 19 июня 2026

В Севастополе уже больше недели действует смешанная система. Сеть «ТЭС» работает по QR-кодам - получить их можно в чат-боте, время выдачи сократилось до двух минут. Код действует только в течение дня (с 09:00 до 21:00) и привязан к конкретному автомобилю.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 19 июня 2026

В Севастополе прияты более категоричные меры. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, с 7 июня здесь ввели систему QR-кодов. Получить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Алгоритм прост: водитель переходит в специальный бот в мессенджере Макс, получает QR-код, сохраняет его на телефоне, проверяет наличие топлива на специальной карте fuel.sevtech.org/map, а затем едет на заправку.

Адреса АЗС, где есть бензин в Севастополе на 19 июня 2026

На 7 заправках «АТАН» сегодня в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra)

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, ДТ Ultra)

- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)

- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, ДТ Ultra)

Также на всех АЗС «ТЭС» сегодня в свободной продаже «ДТ New Power».

Адреса АЗС, где есть бензин в Саках на 19 июня 2026

Глава администрации города Юлия Предыбайло сообщила адреса заправок, где с 10:00 можно купить бензин и дизель:

- Евпаторийское шоссе, 79Б - АИ-100 (примерно на 50 машин);

- Евпаторийское шоссе, 80В - АИ-92, (примерно на 100 машин) и ДТ «Ультра» (примерно на 100 машин).

Адреса АЗС, где есть бензин в Судаке на 19 июня 2026

По данным главы администрации города Кирилла Чебышева, с 10:00 бензин можно купить на заправках по адресам:

- Восточное Шоссе - АИ-92 (5 тонн), АИ-95 Ультра (3 тонны), ДТ Ультра (5 тонн);

- Феодосийское шоссе, 14 - АИ-92 (5 тонн), ДТ Ультра (5 тонн);

- Феодосийское шоссе, 12А - АИ-95 NP (3 тонны), ДТ NP (3 тонны).

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