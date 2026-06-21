В Крыму и Севастополе по-прежнему остро стоит проблема нехватки топлива Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. Власти регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев ввели дополнительные ограничительные меры.

В Крыму прекратили продажу топлива Видео: Tg-канал Сергея Аксенова

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 21 июня 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 21 июня 2026

С 9 часов утра 21 июня на всех автозаправочных станциях в Крыму прекращена реализация топлива. Это касается как наличных расчетов, так и безналичных платежей, включая оплату по талонам. Ограничения распространяются на организации и физических лиц.

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава республики заявил, что о дальнейших мерах в связи с текущей ситуацией на топливном рынке будет сообщено позже.

Ситуация с бензином в Севастополе 21 июня 2026

В Севастополе 21 июня наблюдаются задержки с поставками топлива, из-за чего глава города также ввел ограничительные меры.

«В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС «ТЭС»», — объявил губернатор Михаил Развожаев.

В настоящее время заправиться могут только транспортные средства оперативных служб. Глава города сообщил, что информацию о дальнейшем развитии ситуации предоставит дополнительно.

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