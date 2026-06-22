Ждать проезда приходится более часа. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крымский мост снова оказался в центре внимания. Там вновь скопились огромные пробки. Кроме того, движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали трижды. Водителям пришлось простоять в очередях до двух часов. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 22 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 22 июня 2026 года

Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к пункту досмотра красным цветом горит две стороны проезда. Пробка растянулась до 10 километров. Ждать приходится около часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 275 автомобилей, а со стороны Керчи - 610 транспортных средств.

- Время ожидания - около часа, - сообщили в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе в 14:00.

По словам водителей в чатах автомобилистов, проехать мост можно за час-два. Время также зависит от процедуры досмотра, количества пассажиров и вещей внутри автомобиля. Если багажа немного, то и времени на досмотр можно потратить в разы меньше.

Пробка на Крымском мосту 22 июня 2026 года

Первое ограничение ввели уже в 6:30 утра. Почти через час, в 7:27, проезд открыли. Однако радость автомобилистов была недолгой - уже в 7:58 движение снова остановили. И третий раз за день мост перекрыли днем. Каждое ограничение длилось примерно 40–60 минут. Власти призвали водителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Заметим, в канале Макс с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе вновь напомнили о нормах провоза жидкостей по Крымскому мосту.

- В автомобиле можно перевозить до 100 литров разрешенных жидкостей сверх топлива в баке - в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, воду и другие жидкости, - отметили в чате.

Что происходит с бензином в Крыму 22 июня 2026 года

Заметим, в Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. Власти регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев ввели дополнительные ограничительные меры. Они также заявили, что о дальнейших мерах в связи с текущей ситуацией на топливном рынке будет сообщено позже.

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