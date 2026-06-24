Время ожидания на выезде из Крыма - около 3 часов. Фото: чат автомобилистов "Крымский мост"

На Крымском мосту продолжают расти пробки. Правда, последние несколько дней очередь скапливается только со стороны Керчи. Возможно, народ выезжает на материк за бензином после того, как власти отменили свободную продажу топлива. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 24 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 24 июня 2026 года

Выезд из Крыма 24 июня превратился в испытание на прочность. Очередь на Керченской стороне перевалила за 900 машин, а проезд несколько раз перекрывали из-за угрозы беспилотной опасности.

Пробка на Крымском мосту 24 июня 2026 года

По данным оперативных каналов, к 15:00 на подъезде к мосту со стороны Керчи скопилось 920 автомобилей. Водителям приходится ждать в очереди по два-три часа. Со стороны Тамани, наоборот, пробок почти нет – на ручном досмотре вообще нет затруднений для проезда, поэтому «проскочить» можно буквально за 10-20 минут.

Движение по мосту неоднократно останавливали. Ночью перекрытие действовало с 3:36 до 4:10, утром проезд снова блокировали примерно на полчаса после 8:30. Причины - объявленная в Крыму беспилотная опасность. Водителей в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Что происходит с бензином в Крыму 24 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. В Крыму в свободной продаже и по талонам бензина нет. В Севастополе тоже приостановлена заправка по qr-кодам. Бензин уходит в первую очередь на транспорт городских и экстренных служб.

Однако со вчерашнего дня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр. Теперь с собой можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Власти будут еженедельно сообщать о состоянии поставок топлива на полуостров.

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