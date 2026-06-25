Подача света ограничена Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в регионе введен особый режим работы энергосистемы. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») начался режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут отключать по мере необходимости, точных графиков нет. Рассказываем, что известно об ограничении электроснабжения в Крыму 25 июня 2026.

Почему введены ограничения электроснабжения в Крыму 25 июня 2026

- Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме, - пояснили в «Крымэнерго».

Энергетики работают на упреждение, чтобы сохранить целостность сетей.

Где и когда будут отключать свет в Крыму 25 июня 2026

Жителям региона нужно быть готовыми к тому, что график отключений будет нестандартным. Точные почасовые графики в настоящее время отсутствуют.

Отключения будут производиться точечно и по необходимости. Это означает, что энергоснабжение могут отключить в разных районах выборочно, в зависимости от текущей ситуации с нагрузкой на линии.

Что делают энергетики и когда дадут свет в Крыму 25 июня 2026

Энергетики делают все, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Как только от системного оператора поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение восстановят в полном объеме.

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