Электричество в Севастополе обещают восстановить в течение суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередная ночь для полуострова вновь стала испытанием. Массированный удар украинских беспилотников принес много разрушений. Рассказываем, что происходит в Крыму 25 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 25 июня 2026 года

Ночь с 24 на 25 июня принесла Крыму новые потери. По словам главы республики Сергея Аксенова, удары пришлись на село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. Жертвами атаки стали два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали.

- Это большое горе, - написал Аксенов, пообещав семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

По данным Минобороны РФ, за ночь системами ПВО было перехвачено и уничтожено 269 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Однако часть дронов, судя по всему, достигла целей на полуострове.

Отключение света в Крыму 25 июня 2026 года

Главное последствие ночной атаки - серьезные проблемы с электричеством. Света частично нет в Ялте, Симферополе, Евпатории.

На утро 25 июня «Крымэнерго» сообщило о частичных отключениях в семи муниципалитетах: Симферополе, Судаке, Алуште, Ялтинском округе, а также Симферопольском, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Отключение света в Севастополе 25 июня 2026 года

Еще вчера Севастополь погрузился во тьму. Ночью электричество, наконец-то, восстановили. Воздушная тревога неоднократно прерывала восстановительные работы, а под утро город снова погас. Сейчас там введен режим временного ограничения электроснабжения - точечные отключения нужны, чтобы не допустить перегруза и аварии во всей энергосистеме. Энергетики обещают вернуть свет до конца суток, но точных графиков нет: отключения производят по необходимости.

- Поскольку решение об отключении принял системный оператор, точного почасового графика по адресам на данный момент нет. Как только он появится — он будет опубликован в канале «Севастопольэнерго». Отключения будут производиться точечно и по необходимости, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обстановка на Крымском мосту 25 июня 2026 года

На фоне топливного коллапса автомобилисты решили добыть бензин за пределами полуострова, поэтому уже который день перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдается большая пробка. По данным на 12:00 25 июня, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоит 800 машин. Время ожидания - около трех часов. Еще 170 автомобилей ждут со стороны Тамани.

Ситуация с бензином в Крыму 25 июня 2026 года

Среди основных причин оттока - желание выехать на «большую землю» за топливом, а также вывоз детей из лагерей, работа которых приостановлена до сентября.

На заправках пусто Фото: Андрей Толмачев. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, с 21 июня в Крыму и Севастополе полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Топливо теперь отпускается исключительно для транспорта экстренных, коммунальных и государственных служб .

При этом через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива на одну машину. Однако есть важное уточнение - топливо можно везти в таре, проходящей через интраскоп (65х75).

- 200-литровые и иные емкости, не проходящие ленту по размерам, через Крымский мост допускаться не будут. Причина - значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста, - уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.

Сроков возобновления свободной продажи пока нет.

Какие ограничения действуют в Крыму и Севастополе 25 июня 2026 года

До 1 сентября приостановлены все спортивные мероприятия и тренировки на территории Крыма. Организованные выезды спортсменов за пределы полуострова также запрещены. В Севастополе крупные торговые объекты работают с 07:00 до 20:00. Точки общепита - с 08:00 до 20:00. Все уличные мероприятия также отменены.

Власти заявляют, что Крым обеспечен основными продуктами питания. На складах достаточно запасов, пути доставки найдены, поэтому жителей просят не создавать искусственный дефицит.

Расписание поездов в Крыму 25 июня 2026 года

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению Оперативного штаба Крыма сокращает количество курсирующих в сообщении с полуостровом поездов «Таврия».

В течение двух недель постепенно отменят рейсы остальных поездов, курсирующих в этом сезоне Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь ежедневно из Крыма и в Крым будут ходить семь поездов, а именно: поезд № 7/8 – Санкт-Петербург – Севастополь, № 27/28 – Москва – Симферополь, № 91/92 – Москва – Севастополь, № 315/316 – Адлер – Симферополь, № 179/180 – Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепным вагоном № 409/410 Псков – Чудово, который курсирует по датам), № 453/454 – Москва – Симферополь (с прицепным вагоном № 403/404 Курск – Белгород, который ходит через день), а также № 167/168 – Москва – Симферополь (двухэтажный, раз в четыре дня) и № 17/18 – Москва – Симферополь (одноэтажный, три раза в четыре дня).

Туристический сезон в Крыму 25 июня 2026 года

Часть отдыхающих уже переориентируется на Анапу и Геленджик. Однако для местных жителей крымские отельеры делают крупные скидки на отдых. Судя по настрою крымчан, которые активно переписываются в пабликах и чатах, многие планируют спонтанно поехать на отдых на общественном транспорте.

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