Полотно нашли в хорошем состоянии при разборе завалов. Фото: Музей обороны Севастополя

После трагического пожара в здании Панорамы «Оборона Севастополя», где огонь уничтожил бесценное полотно, музейщики продолжают разбирать завалы и находят настоящие сокровища. Одним из них стала диорама-полотно «Подземно-минная война в Севастополе», которая, несмотря на удар и пожар, уцелела. О спасении картины КП-Крым рассказала заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856» Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.

Сотрудники аккуратно выносили ее из-под завалов. Фото: Музей обороны Севастополя

- Это произведение искусства, к счастью, не пострадало. Мы нашли его в хорошем состоянии при разборе завалов, - поделилась она.

ШЕДЕВР СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Диорама размером 2,6 на 10 метров была создана в 1958 году двумя советскими художниками - Василием Гранди и Борисом Беляевым. С момента создания и до пожара она экспонировалась как отдельное произведение в зале музея, посвященное событиям героической обороны города. По словам Екатерины Малиновской, полотно - редкое свидетельство того, как искусство 1950-х годов осмысляло трагические страницы Крымской войны.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» пострадал от вражеской атаки. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

КРОВЛЮ ПАНОРАМЫ ПОЧИНЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Пока музейщики спасают артефакты, строители готовятся к ремонту здания. Директор панорамы Михаил Смородкин заявил, что кровлю Панорамы планируют восстановить уже в этом году. Если этого не сделать, дожди и снегопады продолжат разрушать здание, сводя на нет все усилия по его сохранению после удара дрона ВСУ.

- Сейчас специалисты уже разбирают остатки предметного плана. Даже гипсовые элементы, которые уцелели, будут сохранены и использованы при создании новой экспозиции, так как они экспонировались в Панораме более 70 лет, - рассказал директор.

Крыша здания требует серьезного ремонта. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

ФРАГМЕНТЫ ПАНОРАМЫ ОТПРАВЯТ В ФОНДЫ

Что касается фрагментов панорамы, уцелевших после пожара, их не будут использовать для восстановления картины. Как пояснил Смородкин, они слишком повреждены.

- Сегодня мы понимаем, что использовать их для восстановления панорамы, скорее всего, будет невозможно, - сказал директор. - Они, как и в 1942 году фрагменты Рубо, лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы для дальнейшего показа в экспозициях и выставках.

По его словам, музей получает множество предложений о реставрации. Сейчас решается, в какие организации и в какие города отправят фрагменты. А пока специалисты законсервировали находки - аккуратно намотали их на валы, чтобы сохранить до отправки.

Напомним, по словам экспертов, все реально восстановить за полтора-два года. Для этого как минимум должны работать 200 человек.

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