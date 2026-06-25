После трагического пожара в здании Панорамы «Оборона Севастополя», где огонь уничтожил бесценное полотно, музейщики продолжают разбирать завалы и находят настоящие сокровища. Одним из них стала диорама-полотно «Подземно-минная война в Севастополе», которая, несмотря на удар и пожар, уцелела. О спасении картины КП-Крым рассказала заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856» Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.
- Это произведение искусства, к счастью, не пострадало. Мы нашли его в хорошем состоянии при разборе завалов, - поделилась она.
ШЕДЕВР СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Диорама размером 2,6 на 10 метров была создана в 1958 году двумя советскими художниками - Василием Гранди и Борисом Беляевым. С момента создания и до пожара она экспонировалась как отдельное произведение в зале музея, посвященное событиям героической обороны города. По словам Екатерины Малиновской, полотно - редкое свидетельство того, как искусство 1950-х годов осмысляло трагические страницы Крымской войны.
КРОВЛЮ ПАНОРАМЫ ПОЧИНЯТ ДО КОНЦА ГОДА
Пока музейщики спасают артефакты, строители готовятся к ремонту здания. Директор панорамы Михаил Смородкин заявил, что кровлю Панорамы планируют восстановить уже в этом году. Если этого не сделать, дожди и снегопады продолжат разрушать здание, сводя на нет все усилия по его сохранению после удара дрона ВСУ.
- Сейчас специалисты уже разбирают остатки предметного плана. Даже гипсовые элементы, которые уцелели, будут сохранены и использованы при создании новой экспозиции, так как они экспонировались в Панораме более 70 лет, - рассказал директор.
ФРАГМЕНТЫ ПАНОРАМЫ ОТПРАВЯТ В ФОНДЫ
Что касается фрагментов панорамы, уцелевших после пожара, их не будут использовать для восстановления картины. Как пояснил Смородкин, они слишком повреждены.
- Сегодня мы понимаем, что использовать их для восстановления панорамы, скорее всего, будет невозможно, - сказал директор. - Они, как и в 1942 году фрагменты Рубо, лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы для дальнейшего показа в экспозициях и выставках.
По его словам, музей получает множество предложений о реставрации. Сейчас решается, в какие организации и в какие города отправят фрагменты. А пока специалисты законсервировали находки - аккуратно намотали их на валы, чтобы сохранить до отправки.
Напомним, по словам экспертов, все реально восстановить за полтора-два года. Для этого как минимум должны работать 200 человек.
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